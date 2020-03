In der Frage von Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus gibt es in den Bundesländern keine einheitliche Linie.

So gilt in Rheinland-Pfalz ab Samstag ein öffentliches Versammlungsverbot für Gruppen mit mehr als fünf Personen, in Baden-Württemberg sind es drei. In Niedersachsen, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bremen sollen Restaurants geschlossen werden. In Bayern soll das öffentliche Leben weiter eingeschränkt werden. Wer zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt gehe, könne das Haus verlassen. Gruppenbildungen seien verboten.



Die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Schleswig-Holstein wollen wenn möglich generelle Ausgangssperren vermeiden. Der hessische Ministerpräsident Bouffier sagte in Wiesbaden, dies sei eine der letzten Maßnahmen, die man ergreifen könne. Mit Blick auf die für Bayern und das Saarland angekündigten weitreichenden Beschränkungen fügte Bouffier hinzu, beide Bundesländer seien durch ihre Grenzlage zu den Nachbarstaaten besonders unter Druck.



Auch der nordrhein-westfälische Regierungschef Laschet sieht mögliche Ausgangssperren kritisch. Der Staat müsse sorgsam abwägen, wenn er Grundrechte einschränke, sagte der CDU-Politiker dem WDR. Wenn man eine Ausgangssperre verhindern wolle, müsse man andere Bereiche womöglich weiter herunterfahren. Als Beispiele nannte er Friseurgeschäfte und Baumärkte. In Nordrhein-Westfalen gibt es die meisten Menschen mit einer Corona-Virusinfektion.