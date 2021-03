Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen morgen den genauen Zeitpunkt für den Start der Corona-Impfungen in Hausarztpraxen bestimmen. Gestern hatte sich die Gesundheitsministerkonferenz bereits auf den Zeitraum Anfang April geeinigt.

Dem Vernehmen nach soll der Impfstoff möglichst unbürokratisch über Großhandel und Apotheken in die Praxen kommen. Die Impfzentren sollen vorerst bestehen bleiben, vereinbarte Termine ebenfalls.



Mit Blick auf die Einführung der Schnelltests warfen die niedergelassenen Ärzte Bundesgesundheitsminister Spahn vor, ein Chaos ausgelöst zu haben. Die Verordnung habe die Kassenärzte erst am Montag erreicht, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Hofmeister, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Ärzte hätten sich überrollt gefühlt.



Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Maag, wies die Vorwürfe zurück. Im Deutschlandfunk sagte die CDU-Politikerin, in vielen Bundesländern wie zum Beispiel in Bayern und in Berlin klappe es mit den Tests bereits ganz gut. Maag betonte, der Bund bezahle die Schnell-Testungen, die Organisation liege aber in den Händen der Länder.

