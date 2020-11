Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen beraten die Bundesländer über eine Verängerung der geltenden Corona-Auflagen bis mindestens 20. Dezember.

Darüber soll am Mittwoch dann mit Bundeskanzlerin Merkel gesprochen werden. Vorgesehen ist etwa, dass Gastronomie und Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben sollen. Bundesländern mit einer Sieben-Tages-Inzidenz unter 35 wäre es aber erlaubt, davon abzuweichen. Für private Treffen schlagen die Länder eine Obergrenze von fünf Personen aus zwei Haushalten vor. Die Regel soll nicht für Kinder bis 14 Jahren gelten. Für die Weihnachtsfeiertage sehen die Pläne Lockerungen vor.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff erklärte, das Infektionsgeschehen bewege sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Regierungschefs der Länder seien sich einig, dass jetzt keine Zeit für Lockerungen sei.



Bundeskanzlerin Merkel will ihre Corona-Politik am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag erläutern - am Tag nach den Beratungen mit den Ländern. Merkels Sprecher Seibert sagte, es sei der Bundesregierung wichtig, das Parlament zu informieren.

