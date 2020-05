Die Länder haben sich zufrieden über die Einigung mit dem Bund über eine weitere Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen geäußert.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte, einerseits würden wichtige Fragen wie das Kontaktverbot bundeseinheitlich geregelt, andererseits könne man in einigen Bereichen unterschiedlich vorgehen. Beides sei kein Gegensatz, sondern passe zusammen. Niedersachsens Regierungschef Weil meinte, Deutschland sei jetzt nicht mehr im absoluten Krisenmechanismus. Lob kam auch aus der Wirtschaft. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks erklärte, die Lockerungen seien für viele Betriebe existenziell.



Kritik gab es dagegen von der Opposition. Der FDP-Vorsitzende Lindner bemängelte, es fehle weiterhin ein Fahrplan für das Anfahren der Wirtschaft. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte, die Vereinbarungen zur Wiederaufnahme des Kita-Betriebs seien zu dürftig. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Hofreiter äußerte die Sorge, dass die Situation aufgrund der Lockerungen entgleiten könne.



Bundeskanzlerin Merkel und die Länder hatten zuvor in einer Videokonferenz unter anderem vereinbart, dass künftig alle Geschäfte unabhängig von ihrer Fläche unter Auflagen wieder mit dem Verkauf beginnen dürfen. Schulen sollen unter Beachtung der Hygienemaßnahmen schrittweise wieder öffnen, die Notbetreuung in Kitas wird ausgeweitet. Besuche in Pflegeheimen sollen von jeweils einer festen Kontaktperson erlaubt werden. Der Breitensport unter freiem Himmel wird wieder ermöglicht, die Fußball-Bundesliga kann nach dem 15. Mai ohne Stadionzuschauer fortgesetzt werden. Auch für die Gastronomie soll es eine schrittweise Öffnung geben. Über die genaue Umsetzung der Vereinbarungen entscheiden die Bundesländer.



Die Kontaktbeschränkungen wurden zunächst bis zum 5. Juni verlängert, allerdings dürften sich künftig Angehörige zweier Haushalte treffen. Die Länder verpflichten sich, wieder strengere Maßnahmen zu verhängen, wenn in einzelnen Kreisen die Zahl der Neuinfektionen eine festgelegte Grenze übersteigt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kitas und Kindergarten weitergehen könnte

+ Schulen in Deutschland: Wann und wie öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Ländervergleich: Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Gastronomie: Welche Perspektiven gibt es für Cafés, Kneipen und Restaurants?

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten