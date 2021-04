Die Kritik der Länder an der geplanten "Bundesnotbremse" zur Eindämmung der Pandemie hält an. Der saarländische Ministerpräsident Hans nannte die Regierungspläne unflexibel. Sein hessischer Amtskollege Bouffier hat rechtliche Bedenken gegen die geplante Ausgangssperre.

Wenn man jetzt erneut völlig unkreativ in einen weiteren Voll-Lockdown gehe, werde das zwar irgendwie helfen, sagte Hans der Zeitung "Die Welt". Aber es werde auch für viel Verdruss sorgen. Ein modernes Land wie Deutschland schreibe sich auf die Fahnen, auch technologisch vorne zu sein. Da könne man nach 14 Monaten Pandemie doch nicht auf alle Alternativen verzichten. Als Beispiel wies er auf Kontaktnachverfolgungen per App hin und regelmäßiges Testen mit Nachweisen, die digital geliefert werden könnten. Hans wies zugleich Kritik an seinem bundesweit beachteten Modellprojekt für Öffnungen auf Basis von Schnelltests zurück.

Bouffier hat rechtliche Bedenken

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hält die im Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz geplanten Ausgangsbeschränkungen für rechtlich problematisch. Bereits jetzt gebe es große juristische Bedenken gegen die Ausgangssperre, wie sie in dem Gesetz formuliert sei, sagte der CDU-Politiker der "Bild". Er fügte hinzu: "Man kann ein Land nicht mit Verordnungen und Bereitschaftspolizei regieren." Eine Entmachtung der Länder sieht Hessens Regierungschef in dem Gesetz aber nicht.

Wissler für harten solidarischen Lockdown

Die Parteivorsitzende der Linken, Wissler, betonte dagegen, ein konsequenter und solidarischer Lockdown mit dem Herunterfahren der meisten Bereiche über zwei, drei Wochen wäre deutlich sinnvoller, als sich in diesem halbherzigen und belastenden Dauer-Lockdown noch über Wochen und Monate weiterzuschleppen. Sie sagte der "Augsburger Allgemeinen", wenn man Notbremsen erst bei Inzidenzwerten von 100 und 200 ziehe, sei man schon mittendrin im exponentiellen Wachstum.



Der Bundestag hatte sich gestern in erster Lesung mit der sogenannten Corona-Notbremse befasst. Eine Verabschiedung ist für Mittwoch vorgesehen. Der Bundesrat will sich am Donnerstag damit befassen. Kontaktbeschränkungen sollen in Kreisen und Städten ab einer Inzidenz von 100 greifen. Zudem sind Ausgangsbeschränkungen ab 21 Uhr geplant.

