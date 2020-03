In Italien geht man trotz leicht sinkender Neuinfektionen nicht davon aus, dass der Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie im Land erreicht ist.

Es sei zu früh, von einer Trendwende zu sprechen, teilte der italienische Zivilschutz mit. Die Abnahme sei lediglich ein erstes gutes Signal, aus dem man eine vorsichtige Hoffnung schöpfen könne. Zudem sei die Lage in den Krankenhäusern und Kliniken weiterhin äußerst kritisch. Die Intensivkapazitäten seien ausgeschöpft und reichten auch in den kommenden Wochen nicht für alle schweren Covid-19-Patienten aus.



Ähnliches berichtete im Deutschlandfunk auch Carlo Alberto Tersalvi, medizinischer Direktor der Gesundheitsbehörde in der Provinz Bergamo.



Insgesamt gibt es in Italien inzwischen mehr als 80.500 Infizierte, 8.215 Menschen starben.



In Spanien stabilisierte sich nach Behördenangaben die Zahl der Todesfälle. Wie der Leiter des staatlichen Gesundheitsnotdienstes mitteilte, entspricht der heutige Anstieg ungefähr dem der letzten drei Tage. Die Todesfälle pendelten sich auf einem, wenn auch hohen, Niveau ein. Die Situation sei aber nach wie vor sehr ernst. Innerhalb von 24 Stunden starben 769 Menschen. Insgesamt gibt es nun 4.858 Tote. Mehr als 64.000 Personen haben sich in Spanien mit dem Erreger infiziert.

Italienische Regierung kritisiert EU-Partner

Die italienische Regierung zeigte sich unterdessen unzufrieden mit den Ergebnissen des EU-Gipfels zur Coronakrise. Außenminister Di Maio erklärte, das Wort Loyalität habe für sein Land großes Gewicht. Er erwarte, dass Europa seinen Teil dazu beitrage. Mit schönen Worten allein könne man nichts anfangen. Di Maio betonte, die Regierung wolle Geld ausgeben, um den Bürgern zu helfen. Es sei nicht die Zeit für Papierkram und Bürokratie.



Italien setzt sich zusammen mit acht weiteren Staaten für die gemeinsame Aufnahme von Schulden ein. Erwogen werden dafür sogenannte Corona-Bonds. Unter anderem Deutschland lehnt solche gemeinsamen Anleihen ab. Bundeskanzlerin Merkel schlug auf dem Videogipfel gestern Abend vor, den Eurorettungsschirm ESM zu nutzen. Dessen Kredite wären mit Bedingungen verbunden.



Nacht Ansicht des SPD-Europaabgeordneten Lange machen sich in den EU-Staaten nationale Egoismen breit. Lange sagte im Deutschlandfunk, die Mitglieder legten ihr Augenmerk verstärkt auf das eigene Land. Der Gemeinsinn nehme ab, erklärte Lange, der Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament ist.

