Die Behörden der chinesischen Großstadt Wuhan lockern die zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen weiter.

Von morgen an dürfen die Bewohner die Stadt erstmals seit dem 23. Januar wieder verlassen. Menschen dürfen mit dem Zug reisen, wenn sie gesund sind und keinen Kontakt zu Infizierten hatten. Auch der Flugverkehr wird wieder aufgenommen. In den vergangenen 14 Tagen wurden nur noch zwei bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Von Wuhan aus hatte sich das Virus weltweit ausgebreitet.



Nach Angaben der chinesischen Behörden gab es gestern erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie keine neuen Todesopfer mehr. Die Zahl der Neuinfektionen wurde landesweit mit 32 angegeben. Insgesamt verzeichnet die Volksrepublik rund 82.000 Fälle. Mehr als 3.300 Menschen starben.



Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher liegen, da die Art der Erhebung immer wieder geändert wurde und viele Fälle nicht in der offiziellen Statistik auftauchen.