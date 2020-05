In Nordrhein-Westfalen sind die Corona-Tests in Betrieben der fleischverarbeitenden Industrie angelaufen.

Hintergrund ist die in der Branche bekannt gewordende Häufung von Infektionen, zuletzt in den Schlachthöfen in Coesfeld und Oer-Erkenschwick. Nach den Worten von Landes-Gesundheitsminister Laumann sollen bis zu 20.000 Personen untersucht werden. Dies sei die größte Reihenuntersuchung der Coronainfektion in Deutschland.



Bei der Belegschaft der geschlossenen Fleischfabrik in Coesfeld wurden bislang 254 Mitarbeiter positiv getestet, bei gut 500 Beschäftigten fiel das Ergebnis negativ aus. Auch in anderen Bundesländern sollen die Beschäftigten auf den Schlachthöfen getestet werden.