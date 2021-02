Der Landkreis Stendal hat gegen die Vorgaben aus dem Impfplan 320 Polizisten bei der Corona-Schutzimpfung bevorzugt.

Gesundheitsministerin Grimm-Benne bestätigte den Vorgang auf Anfrage der Links-Partei. Die SPD-Politikerin kündigte an, den Landkreis für die nicht abgesprochene Aktion zu ermahnen.



Polizisten gehören nicht zur ersten, sondern zur zweiten Prioritätsgruppe im Impfplan - es sei denn, sie sind schwer krank oder sehr alt. Damit dürfen sie erst geimpft werden, wenn Gruppe eins vollständig versorgt ist. Zur Gruppe eins gehören Hochbetagte, Schwerkranke und das medizinische Personal.



Auch der Landkreis bestätigte den Vorgang. Es habe sich um einen Test für das Szenario gehandelt, dass plötzlich jenseits von Impfzentren und Pflegeheimen viele Menschen geimpft werden müssten, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ein Testlauf sei nur realistisch, wenn man auch die Impfung selbst erprobe.

Impfstoff aus Reserve für Zweitimpfungen genommen

Den Impfstoff nahm der Landkreis demnach aus der Reserve, die eigentlich für die Zweitimpfungen bereits geimpfter Menschen vorbehalten ist. Der solle wieder aufgefüllt werden, sobald die Polizisten im Impfplan an der Reihe seien, sagte der Sprecher. Für den Probelauf habe der Kreis Polizisten ausgewählt, da diese kurzfristig in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestanden hätten. Außerdem habe man sich gedacht, wenn man schon einen solchen Test mache, könnten auch diejenigen davon profitieren, die Bürgerinnen und Bürger schützen, betonte der Sprecher.



Zahlreiche Pflegerinnen und weiteres medizinisches Personal, die der Landkreis laut Impfverordnung vorher hätte impfen müssen, warten in Sachsen-Anhalt noch auf ihren Termin.

