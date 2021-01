Vor den heutigen Bund-Länder-Gesprächen hat der Präsident des Deutschen Landkreistags, Sager, den Inzidenzwert von 50 in Frage gestellt.

Die Zahl könne nicht die alleinige Orientierungsgröße für den Umgang mit der Pandemie sein, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Sie müsse angereichert werden durch die Auslastung der Intensivkapazitäten und den Impffortschritt. Bei beidem würden aktuell Erfolge erzielt. Sager warnte zudem davor, das Vertrauen der Bevölkerung zu verspielen. Die Menschen müssten die Einschränkungen nachvollziehen können. Sonst bröckele die Moral in der Pandemie.



Bund und Länder orientieren sich bei der Frage von Lockdown-Maßnahmen an dem Ziel von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Forderungen nach deutlich geringerer Inzidenzzahl als Zielwert

In den letzten Wochen hatte es aber immer wieder Forderungen gegeben, eine erheblich geringere Inzidenzzahl als Zielwert anzusetzen. Der System-Immunologe Meyer-Hermann etwa tritt dafür ein, den Wert auf Null zu bringen. So könne man auch die Motivation der Bevölkerung wieder erhöhen, sich an die Maßnahmen zu halten.

