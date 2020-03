Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat die Bevölkerung erneut aufgefordert, auf Hamsterkäufe in der Coronavirus-Krise zu verzichten.

Klöckner sagte in Berlin, die Lebensmittelversorgung in Deutschland sei gewährleistet. Der Einzelhandel habe in den vergangenen Tagen zudem seine Logistik umgestellt und könne eine engmaschigere Zulieferung garantieren. Die Regale würden regelmäßig aufgefüllt, erklärte Klöckner. Aus Solidaritätsgründen solle man daher nur das einkaufen, was aktuell benötigt werde. Die CDU-Politikerin wies jedoch daraufhin, dass es insbesondere in der Landwirtschaft in den kommenden Wochen zu einem Personal-Engpass kommen könnte, da Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland nicht mehr nach Deutschland einreisen dürften. Aus diesem Grund habe man beschlossen, Nebeneinkünfte nicht mehr auf das Kurzarbeitergeld anzurechnen. Auch seien in den entsprechenden Bereichen die Hinzuverdienst-Grenzen aufgehoben.



Auch Bundesverkehrsminister Scheuer warb bei den Verbrauchern um Vertrauen in die Daseinsvorsorge. Der ungehinderte Warenverkehr innerhalb Deutschlands sowie zwischen den europäischen Ländern sei gewährleistet.