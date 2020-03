Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat bekräftigt, dass Lebensmittelläden trotz der Coronavirus-Pandemie geöffnet bleiben.

Alles andere seien Falschmeldungen, meinte die CDU-Politikerin. Die Lieferketten seien intakt. Teilweise gebe es Probleme an den Grenzen, weil die Wartezeiten dort gestiegen seien. Sie sprach sich für Sonderspuren aus, die zum Beispiel von Tiertransportern genutzt werden könnten.



Um Probleme bei der Ernte oder der Aussaat in den kommenden Monaten zu vermeiden setzt Klöckner auf pragmatische Lösungen. Vorstellbar seien regionale Jobbörsen, um erwerbslosen Menschen eine Arbeit in der Landwirtschaft zu vermitteln.