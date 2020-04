Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat seine Forderung bekräftigt, trotz der Corona-Krise wieder Gottesdienste stattfinden zu lassen.

Wenn man Läden öffne, dann dürfe in Kirchen auch gebetet werden, sagte Laschet im Deutschlandfunk. Es sei ein massiver Eingriff in die Grundrechte, wenn sich Gläubige nicht mehr in Synagogen oder Kirchen treffen könnten. Der CDU-Politiker kündigte an, diese Frage in den nächsten Tagen zu erörtern.

Laschet: großer wirtschaftlicher Schaden

Durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens ist nach den Worten Laschets bereits ein großer wirtschaftlicher Schaden entstanden. Er warne vor der Illusion, dass der Staat dies alles mit Rettungsschirmen auffangen könne. Mit Blick auf die Zeit nach der Krise sagte Laschet, mancher Betrieb werde dann nicht mehr da sein.



Über weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen solle daher auch bei der nächsten planmäßigen Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel und den anderen Ministerpräsidenten der Bundesländer Ende des Monats beraten werden.

Nicht nur von Virologen leiten lassen

Laschet will sich in der Coronakrise nach eigener Aussage nicht nur von Meinungen der Virologen leiten lassen. Für ihn gehe es vorrangig darum, Entscheidungen im Sinne der Bevölkerung zu treffen. Wenn das Land etwa in eine riesige Krise stürze, helfe kaum die Einschätzung von Virologen. Auch die Frage, welche Auswirkungen es für Kinder habe, lange zuhause zu bleiben oder ob Menschen durch Arbeitslosigkeit depressiv würden, sei für seine Entscheidungen wichtig.

Vorwürfe wegen "Heinsberg-Protokoll" zurückgewiesen

Laschet wies in diesem Zusammenhang Vorwürfe gegen die vom Land mitfinanzierte "Heinsberg-Studie" zurück. Laschet hatte gemeinsam mit den Forschern erste Zwischenergebnisse präsentiert, die auch dazu herangezogen wurden, die Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu begründen. Kritiker bemängelten, die Studie sei unter hohem politischen Druck entstanden und habe zu vorschnell erste Ergebnisse an die Öffentlichkeit gegeben. Auch der das Forschungsvorhaben begleitende Social-Media-Auftritt, verantwortet von der PR-Agentur „Storymachine“, stand in der Kritik.

Arzneimittel-Produktion unabhängiger von China und USA

Laschet forderte zudem wegen der Coronakrise einen Ausbau der europäischen Arzneimittel-Produktion. Man müsse sich unabhängiger machen, besonders von China und den USA, erklärte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es gelte, neu nachzudenken, wenn wie in den vergangenen Tagen medizinische Stoffe und selbst einfache Mundschutzmasken nicht verfügbar seien. Laschet plädierte auch für größere europäische Forschungsanstrengungen.

