Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet spricht sich dafür aus, weitere staatliche Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zurückzunehmen.

Nach dem Ende des Lockdowns in Frankreich müssten hierzulande die Quarantäne-Maßnahmen für Rückkehrer aus europäischen Ländern gelockert werden, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Bei diesem Thema sei er mit den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Dreyer und Hans, einer Meinung. Laschet betonte, seit Wochen schmerze es ihn zu sehen, dass die Europa-Brücke zwischen Kehl und Straßburg gesperrt sei und man auch nicht über die Mosel ins luxemburgische Schengen fahren dürfe.



Wer derzeit aus dem Ausland nach Deutschland einreist, muss sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Ausnahmen gelten für Menschen mit einer Sondergenehmigung wie etwa Berufspendler. Im Laufe der Woche will die Bundesregierung über das weitere Vorgehen entscheiden.