Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat die Pläne des Landesschulministeriums für eine Öffnung der Grundschulen relativiert.

Das vom Koalitionspartner FDP geführte Schulministerium hatte mitgeteilt, kommende Woche werde es mit den Kindern der vierten Schuljahre losgehen. Ab dem 11. Mai solle dann an jedem Werktag ein anderer Jahrgang in die Schule gehen können. Ein Sprecher des Schulministeriums stellte klar, dass es sich hierbei um einen für Nordrhein-Westfalen denkbaren Plan handele. Ministerpräsident Laschet kündigte an, eine entsprechende Mitteilung des Ministeriums an die Grundschulen werde - Zitat - korrigiert. Beschlüsse würden erst am 6. Mai fallen.