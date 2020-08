Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat sich skeptisch zur Möglichkeit von Karnevalsveranstaltungen in der Corona-Pandemie geäußert.

Angesichts von anderen ausgefallenen Festen sei doch klar, dass auch der Karneval zur Disposition stehe, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Er wünsche sich eine gemeinsame Regelung in den benachbarten Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die von den Vereinen mitgetragen werde. Dann würden die Menschen verstehen, dass mit dem Virus Karneval nicht so gefeiert werden könne, wie es üblich war.