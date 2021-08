Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat sich gegen Nachteile für Ungeimpfte ausgesprochen, solange sie einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Er sagte der Bild am Sonntag, die 3-G-Regel habe sich als sinnvoll, maßvoll und umsetzbar herausgestellt. Wer geimpft, genesen oder getestet sei, den dürfe der Staat nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausnehmen.



Der Kanzlerkandidat der Union forderte zugleich eine Abkehr von Inzidenzwert als alleinigen Maßstab für die Bewertung der Lage. Ausschlaggebend müsse auch die Belegung von Krankenhausbetten und Intensivstationen sein. Bei einer hohen Impfquote und nur wenigen Patienten gebe es derzeit keine Überlastung des Gesundheitssystems. - Am Dienstag stehen Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder an.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.