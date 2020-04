In Deutschland haben sich laut einem Medienbericht inzwischen mehr als 2.300 Mitarbeitende von Kliniken und Pflegeeinrichtungen mit dem Coronavirus infiziert.

Das geht nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" aus einer Umfrage unter knapp 400 Gesundheitsämtern, Landesämtern und Kassenärztlichen Vereinigungen hervor. Demnach ist Bayern besonders stark betroffen: Hier seien Stand heute 244 Arztpraxen geschlossen. In Nordrhein-Westfalen gibt es demnach 322 infizierte Pflegerinnen und Pfleger, insbesondere in Altenheimen. Mehr als viermal so viele Mitarbeitende befänden sich derzeit in Quarantäne. Im sächsischen Landkreis Zwickau sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsamtes 60 Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte mit dem Virus infiziert. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen, da die Daten zum medizinischen Personal oft nicht gesondert erfasst werden.