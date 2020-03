Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts um mehr als 4.000 gestiegen.

Demnach haben sich inzwischen etwa 22.700 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Toten stieg von 55 auf 86. Laut der amerikanischen Johns Hopkins Universität gibt es knapp 25.000 Infizierte in der Bundesrepublik, und 94 Menschen sind an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben. Die unterschiedlichen Zahlen sind darauf zurückzuführen, dass verschiedene Daten als Grundlage verwendet werden.



RKI-Präsident Wieler äußerte sich in Berlin vorsichtig optimistisch. Man sehe den Trend, dass sich die exponentielle Wachstumskurve etwas abflache. Für eine definitive Bewertung sei es jedoch zu früh, wahrscheinlich sei dies erst am Mittwoch möglich.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

