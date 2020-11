Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich optimistisch geäußert, dass der Impfstoff der Firma Biontech gegen das Coronavirus noch in diesem Jahr die Zulassung erhalten wird.

Lauterbach sagte im Deutschlandfunk, dass Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus aber weiterhin nötig sein werden. Er gehe allerdings davon aus, dass der Widerstand gegen die Maßnahmen steigen werde, wenn es einen Impfstoff gibt, weil manche dann fragen würden, ob die Einschränkungen noch nötig seien.



Davor warnte auch Leif-Erik Sander von der Berliner Charité. Er sagte ebenfalls in der Dlf-Sendung "Zur Diskussion", in den kommenden Wintermonaten helfe der Impfstoff noch nicht, von daher seien die Anti-Corona-Maßnahmen von den guten Nachrichten von Biontech erst einmal nicht betroffen. Für das nächste Jahr hofft Sander aber, dass man sich dann besser mit dem Virus arrangieren könne, weil dann durch die fortschreitenden Impfungen die Zahl der Erkrankten sinke.



Wolfram Henn, Medizinethiker und Mitglied des Deutschen Ethikrates, sagte, man könne den Leuten nicht versprechen: "Nadel rein, Maske weg." Es gelte, die Menschen zur Geduld zu mahnen. Man könne aber leichter durchhalten, wenn man - wie jetzt - einen Endpunkt erkennen könne.



Auch der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese sagte, der Impfstoff biete eine Perspektive. Wenn man bis März diszipliniert bleibe und dann mit der Impfung der Risikogruppen beginnen könne, dann würde Deutschland eine Situation wie in Belgien erspart. Er halte deutliche Lockerungen im Frühling für möglich, allerdings sicher keine rauschenden Feste. Liese äußerte aber die Hoffnung, dass man Silvester 2021 wieder feiern kann.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.