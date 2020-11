Die Beschlüsse von Bund und Ländern haben unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es sei riskant, dass die Beschränkungen für Weihnachten und Silvester wieder etwas gelockert würden. Schärfere Regeln für diese Zeit würden aber möglicherweise von der Bevölkerung nicht akzeptiert.



Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Janssens, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, bei allem Verständnis für Weihnachten und Familienfeiern sei zu befürchten, dass die Infektionszahlen im Januar wieder ansteigen werden. Janssens warnte, in der Intensivmedizin stehe man in einigen Regionen mit dem Rücken zur Wand. Andere Ärztevertreter mahnten, an Silvester auf große Feiern zu verzichten. Größere Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen seien vor allem dann Treiber von Infektionen, wenn Alkohol im Spiel sei, sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Johna.



Städtetagspräsident Jung kritisierte, die Beschlüsse hätten nicht die erhoffte Klarheit für einen längeren Zeitraum gebracht. Die Menschen brauchten eine Perspektive.

