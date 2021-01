Bei anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen kann dem SPD-Gesundheitsexperten Lauterbach zufolge die Schließung von Betrieben drohen.

Der Lockdown sei nicht so erfolgreich, wie er sein müsse, sagte der Mediziner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Unternehmen müssten stärker in die Beschränkungen einbezogen werden. So solle etwa das Homeoffice verpflichtend gemacht werden. Lauterbach sprach von einer sehr prekären Situation. Würden sich ansteckendere Corona-Varianten stärker in Deutschland verbreiteten, hätte man ein Riesenproblem, warnte der Gesundheitspolitiker.

