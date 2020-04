Zur Bewältigung der Coronakrise fordert der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach eine bundeseinheitliche Regelung für den Einsatz eines Mund-Nasen-Schutzes.

Studien zeigten, dass der Mundschutz etwas bringe, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. Medizinisch sinnvoll sei das Tragen eines solchen Schutzes im öffentlichen Personennahverkehr oder in wieder geöffneten Geschäften. Lauterbach betonte, auch beim Sprechen sei eine Übertragung des Virus möglich. Der SPD-Politiker betonte zugleich, wichtig sei es, die Abstandsregeln weiterhin einzuhalten. Wenn man nun den Eindruck erwecke, dass der Mundschutz die Abstandsregeln ersetze, dann sei das schlicht falsch.



Bundesärztekammerpräsident Reinhardt reagierte zurückhaltend auf eine mögliche Maskenpflicht. Wenn die Maske feucht werde und kneife, dann fasse sich der Träger unter Umständen häufiger ins Gesicht, sagte Reinhardt der "Passauer Neuen Presse".

Immer mehr Bundesländer führen Maskenpflicht ein

Immer mehr Bundesländer setzen bei der schrittweisen Lockerung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen auf den Einsatz des Mund-Nasen-Schutzes. Die schwarz-rot-grüne Landesregierung von Sachsen-Anhalt will heute über eine entsprechende Vorschrift beraten, wie Ministerpräsident Haseloff (CDU) im MDR ankündigte.



In Thüringen will Gesundheitsministerin Werner dem Landeskabinett eine Maskenpflicht für alle Geschäfte und den öffentlichen Personen-Nahverkehr vom kommenden Freitag an vorschlagen. Zuvor hatte die bayerische Landesregierung eine solche Maskenpflicht ab kommenden Montag verfügt; dann tritt eine ähnliche Maßnahme auch in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.



In Sachsen gilt die Maskenpflicht bereits. Auch in einzelnen Städten sind solche Auflagen bereits beschlossen oder in Kraft.



Nach mehrwöchigen Schließungen öffneten in vielen Bundesländern gestern wieder Geschäfte abseits des Lebensmittelhandels. Der Schulbetrieb läuft ebenfalls wieder langsam an. In Berlin begannen erste Prüfungen für Abiturienten, in Sachsen zunächst Vorbereitungen für die Examen. Nach einem Beschluss der Ministerpräsidenten öffnen die Schulen regulär am 4. Mai.

