Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hat die Ständige Impfkommission aufgefordert, ihre eingeschränkte Empfehlung für die Corona-Impfung von Kindern zu überdenken.

Er sagte der Rheinischen Post, die Ständige Impfkommission argumentiere, dass Covid für Kinder harmlos sei. Für die Delta-Variante gelte dies seiner Ansicht nach aber nicht. In Großbritannien seien bereits viele Kinder in der Klinik, so Lauterbach. Die Durchseuchung der Kinder mit der Delta-Variante sei zu riskant.



Die Ständige Impfkommission empfiehlt Impfungen nur für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen. Das Gremium begründet seine Empfehlung unter anderem damit, dass das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung für diese Altersgruppe gering sei.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.