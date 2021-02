Der Deutsche Lehrerverband mahnt zur Vorsicht beim Thema Schulöffnungen.

Präsident Meidinger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, hier müsse man gerade angesichts der schwer kalkulierbaren Gefahren durch die Virusmutation vorsichtig vorgehen. Er empfehle, lieber noch ein, zwei Wochen zu warten als zu früh zu viel zu riskieren. Zudem brauche es für Schulöffnungen einen Plan mit festen Kriterien, was bei welcher Inzidenz passieren solle. Besonders junge Schülerinnen und Schüler müssten neben den Abschlussklassen als erste zurück in den Unterricht, wenn es soweit sei.



Auch der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, warnt vor schnellen Öffnungen von Schulen, aber auch Kitas. Er sagte der "Rheinischen Post", die Versorgung kritisch kranker Patienten könne nur aufrechterhalten werden, wenn das Infektionsgeschehen so gering wie möglich verlaufe. Schulen und Kitas seien jedoch Orte, an denen das Virus weitergegeben werde. England diene hier als warnendes Beispiel, betonte Marx. Denn dort seien die Schulen trotz Lockdown offen geblieben, während das Infektionsgeschehen weiter zugenommen habe.

