Die Lehrerverbände verlangen von den Bundesländern trotz der Corona-Epidemie eine gemeinsame Linie für die Abiturprüfungen.

Auch in der jetzigen Situation brauche man Transparenz, Fairness und Chancengleichheit für alle Abiturienten, erklärte die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Lin-Kitzing, in Berlin. Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, kritisierte das unterschiedliche Vorgehen.



Derzeit beraten die Bildungs- und Kultusminister der Länder in einer Telefonschaltkonferenz über das weitere Vorgehen. Zuletzt hatte der Vorstoß Schleswig-Holsteins für Kritik gesorgt, die Abiturprüfungen ganz ausfallen zu lassen. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Tullner erklärte, ohne ein abgestimmtes Verfahren drohe eine Ungleichbehandlung von Abiturienten. Auch Hamburgs Schulsenator Rabe erklärte, in dieser wichtigen Frage seien Alleingänge nicht vernünftig.