Der Präsident des Lehrerverbandes, Meidinger, erwartet auch im kommenden Schuljahr große Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie.

Meidinger sagte der Zeitung "Die Welt", niemand könne eine vierte Welle ausschließen, in der dann auch wieder Wechselunterricht nötig würde. Meidinger rief die Politik zu Ehrlichkeit auf. Wer jetzt verspreche, dass es im nächsten Jahr auf jeden Fall vollständigen Präsenzunterricht geben werde, begebe sich auf dünnes Eis. Präsenzunterricht um jeden Preis bedeute, die Durchseuchung der Schulen in Kauf zu nehmen, so der Präsident des Lehrerverbandes.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.