Der Deutsche Lehrerverband schlägt vor, lernschwachen Kindern und Jugendlichen eine freiwillige Wiederholung des Schuljahrs anzubieten, ohne dass sie dadurch als nicht versetzt gelten.

Verbands-Präsident Meidinger sagte dem "Tagesspiegel", es gebe eine Schülergruppe, die ein zusätzliches Jahr brauche. Spätestens bei den Abschlussprüfungen oder im Abitur würden diese Jugendlichen sonst scheitern, gingen in der Folge mit weniger Rüstzeug ins Leben und hätten schließlich schlechtere Chancen. In einem Wiederholungsjahr aber könnten Betroffene gezielt gefördert werden und Lernstoff nachholen. Dagegen wies Meidinger andere Ideen zurück wie etwa automatische Versetzungen, ein halbes Extra-Schuljahr oder einen generellen Verzicht auf Sitzenbleiben und Noten. Es sei besser zu sagen, das Schuljahr sei für manche aktuell nicht zu schaffen und ihnen daher mehr Zeit einzuräumen.



Das freiwillige Wiederholen eines Schuljahres ist heute schon möglich, wird mancherorts aber als Nichtversetzung gewertet. Bei erneutem Sitzenbleiben droht dann das Aus an der Schule.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.