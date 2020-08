Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, hat sich für eine flächendeckende Maskenpflicht in den Klassenräumen ausgesprochen.

Wer vollen Unterrichtsbetrieb wolle, komme daran nicht vorbei, sagte Meidinger der "Passauer Neuen Presse". Nur so könne eine zweite Infektionswelle verhindert werden. Er lobte Nordrhein-Westfalen, das bisher als einziges Bundesland das tragen von Masken in Klassenräumen vorschreibt.



In Schleswig-Holstein, Brandenburg und Berlin hat heute das neue Schuljahr wieder mit Präsenzunterricht unter Corona-Schutzmaßnahmen begonnen. In Nordrhein-Westfalen startet das neue Schuljahr am Mittwoch.



Die nordrhein-westfälische Schulministerin Gebauer begründete die Maskenpflicht im Unterricht mit der relativ hohen Zahl an Neuinfektionen in dem Bundesland. Die FDP-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, angesichts der großen Hitze müsse die Maske jedoch nicht durchgängig getragen werden.