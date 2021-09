Pädagogen warnen vor Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen.

Der Präsident des Lehrerverbandes, Meidinger, lehnte die entsprechenden Pläne mehrerer Bundesländer ab, ebenso die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Finnern. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine Maskenpflicht bleibe als Teil des Maßnahmenbündels abhängig vom Infektionsgeschehen sinnvoll.



Mehrere Länder hatten Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen angekündigt. In Bayern soll die Pflicht ab nächster Woche im Unterricht wegfallen. Auch in Baden-Württemberg wird ein solcher Schritt erwogen. Im Saarland muss ab heute in Schulen generell keine Maske mehr getragen werden. In Berliner Schulen wird ab Montag die Pflicht bis zur einschließlich sechsten Klasse aufgehoben. In Brandenburg ist das bereits der Fall. Nordrhein-Westfalen entscheidet in der nächsten Woche.

