Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, hat bessere Konzepte für die Schulen im Umgang mit dem Coronavirus verlangt.

An den Schulen und in den Familien gebe es große Bedenken, inwieweit der Gesundheitsschutz für Kinder und ihre Lehrer tatsächlich noch die höchste Priorität habe, sagte Meidinger der "Welt am Sonntag". Er rief die Kultusministerkonferenz dazu auf, noch vor Beginn der Sommerferien eine umfassende Planung für generelle Schulöffnungen vorzulegen.