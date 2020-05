Der britische Premierminister Johnson hat leichte Lockerungen der Corona-Einschränkungen angekündigt.

In einer Fernseh-Ansprache sagte er, es sei noch nicht an der Zeit, den Lockdown zu beenden. Wer aber nicht von zuhause aus arbeiten könne, werde ermutigt, ab morgen wieder zur Arbeit zu gehen. Sportliche Aktivitäten im Freien seien ab Mittwoch wieder ohne Zeitbeschränkung möglich. Es sei aber weiter wichtig, Abstand zu halten. Ab 1. Juni solle der Unterricht an den Grundschulen schrittweise aufgenommen werden, auch weitere Geschäfte könnten dann öffnen. Einen Monat später sollten Bars und Restaurants wieder Gäste bewirten dürfen.



Die neuen Lockerungen gelten zunächst nur für England und sind für die anderen britischen Landesteile Schottland, Wales und Nordirland nicht bindend. Die schottische Regierungschefin Sturgeon rief dazu auf, weiter zuhause zu bleiben.



Das Vereinigte Königreich ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen, nach Behördenangaben starben bisher fast 32.000 Menschen.