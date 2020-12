Der Lesben- und Schwulenverband wirbt für andere Corona-Besuchserlaubnisse zu Weihnachten.

Damit niemand alleine feiern müsse, wenn er mit der Familie gebrochen habe, sollten Ausnahmeregelungen bei Kontaktbeschränkungen nicht nur auf den engsten Familienkreis begrenzt sein, heißt es. Auch andere wichtige Bezugspersonen sollten erlaubt sein. Man solle sich an den Regelungen in Berlin orientieren. Dort dürften sich zu Weihnachten maximal fünf Personen aus beliebig vielen Haushalten plus Kinder treffen.



Der Lesben- und Schwulenverband hatte sich mit dem Appell an Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann gewandt, wie die Deutsche Presseagentur berichtete. Das Landessozialministerium in Stuttgart verwies auf eine Härtefallregelung in der Corona-Verordnung, wonach auch eine Person außerhalb des engsten Familienkreise an Weihnachten dazukommen dürfe.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.