Die Regierung in Lettland hat eine verpflichtende Corona-Impfung für das Personal im Gesundheits- und Bildungswesen beschlossen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, muss das Parlament des baltischen EU-Mitgliedsstaates noch über die neuen Regelungen entscheiden. Stimmt es zu, müssen Beschäftigte von medizinischen, sozialen und pädagogischen Einrichtungen von Oktober an ein Impfzertifikat vorweisen können. In anderen Branchen hätten Arbeitgeber das Recht, nicht geimpfte Arbeitnehmer nach dem 1.

Oktober zu entlassen. In Lettland ist bisher lediglich rund ein Drittel der Bevölkerung mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft.



In Griechenland und Frankreich hat es Proteste gegen die Corona-Politik der jeweiligen Regierungen gegeben. In Griechenland war Anfang der Woche eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitssektor und im Bereich der Pflege von Senioren angekündigt worden. Außerdem sollen sich nur noch Geimpfte in den Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten dürfen. Ähnliche Regeln wurden auch in Frankreich beschlossen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.