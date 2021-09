Lettlands Regierung hat eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen beschlossen.

Demnach müssen Beschäftigte von medizinischen, sozialen und pädagogischen Einrichtungen ab 15. November ein Impfzertifikat vorweisen. Auch andere Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern unter bestimmten Voraussetzungen eine verbindliche Impfung auferlegen, wie die Staatskanzlei in Riga mitteilte. Die Impfquote in dem osteuropäischen EU-Staat ist vergleichsweise niedrig. Aktuell sind 44 Prozent gegen das Coronavirus geimpft. In Deutschland sind es zum Vergleich rund 64 Prozent. Zugleich stieg die Infektionsrate in Lettland in den vergangenen Wochen deutlich an.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.