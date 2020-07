Der FDP-Vorsitzende Lindner hat eine Testpflicht für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten gefordert.

Er sagte im ZDF, verbindliche Tests für Menschen an Flughäfen dürften kein Tabu sein. Lindner sprach sich außerdem dafür aus, dass die Urlauber die Tests selbst bezahlen. Wer sich als Tourist in ein Risikogebiet begebe, der müsse das in Kauf nehmen. Dies sei für ihn eine Frage der Eigenverantwortung, so der FDP-Vorsitzende.



Derzeit sind die Tests freiwillig und kostenlos. Die Bundesregierung prüft, ob sie verbindlich werden sollen.