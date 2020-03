Der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Bundestag, Bartsch, unterstützt den Kurs der Regierung zur Stabilisierung der Wirtschaft.

Er teile ausdrücklich, dass alles getan werden müsse, damit die Wirtschaft angesichts der Ausbreitung des Virus am laufen gehalten werde, sagte Bartsch im Deutschlandfunk. Grundsätzlich sei es für die Opposition nicht die Zeit, mit großer Kritik zu reagieren. Jetzt gelte es vor allem, an besonders Betroffene zu denken, etwa Beschäftigte in der Gastronomie, Künstler oder Vertreter der Reisebranche.



Der Bundestag will heute im Schnellverfahren über Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld entscheiden, um in der Corona-Krise Härten für die Firmen abzufedern.