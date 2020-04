Die Linke im Bundestag hat vor einer Lockerung der Arbeitszeitregeln in der Landwirtschaft gewarnt.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ferschl sagte, überlange Arbeitszeiten seien in der landwirtschaftlichen Saisonarbeit ohnehin bereits seit Jahren an der Tagesordnung, und die Arbeitsbedingungen auf den Feldern seien hart. Es sei zwar richtig, die Ernte auf den Feldern abzusichern - aber nicht auf Kosten der Gesundheit von in- oder ausländischen Erntehelfern.



Hintergrund ist das kürzlich verabschiedete Sozialschutz-Paket der schwarz-roten Koalition, das die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. Dazu gehören auch Ausnahmen von Arbeitszeitvorschriften. Die landwirtschaftliche Saisonarbeit wurde Ferschl zufolge als systemrelevante Branche eingestuft und könnte daher betroffen sein.