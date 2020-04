Die Lufthansa plant wegen der Corona-Krise die Erweiterung ihrer Frachtkapazität.

Das Passagieraufkommen sei zurückgegangen, sagte ein Unternehmenssprecher in Frankfurt am Main. Dagegen sei der Bedarf an Frachtmaschinen zum Transport dringend benötigter Güter wie Gesichtsmasken und anderer medizinischer Schutzausrüstung gestiegen. In vier Passagierjets vom Typ A330 sollten nun die Sitze ausgebaut werden, um die Maschinen als Frachtjets zu nutzen.