Die Lufthansa erweitert ab Juni ihren Flugplan, der wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt ist.

Nach Angaben des Konzern wollen Lufthansa sowie die Tochter-Airlines Swiss und Eurowings dann insgesamt 106 Ziele anfliegen. Dafür würden 80 Flugzeuge reaktiviert, sodass insgesamt 160 Passagier-Jets abheben könnten. Zur Begründung hieß es, das Kundeninteresse an Flugreisen steige wieder. So seien im kommenden Monat Sylt, Mallorca und Kreta im Programm. Die Passagiere müssten allerdings die jeweiligen Einreise- und Quarantänevorschriften ihrer Reiseziele beachten und an Bord eine Maske tragen.