Der Lufthansa-Konzern streicht sein Flugprogramm wegen der Coronakrise noch stärker zusammen.

Das Unternehmen teilte in Frankfurt am Main mit, bis 19. April fänden nur fünf Prozent der ursprünglich geplanten Flüge statt. Rund 700 von 763 Passagiermaschinen blieben vorläufig am Boden. Lufthansa-Chef Spohr sagte bei der Vorlage der Jahresbilanz, dieser außergewöhnlichen Situation müsse man mit drastischen und zum Teil schmerzhaften Maßnahmen begegnen. Je länger die Krise andauere, desto wahrscheinlicher werde es, dass die Zukunft der Luftfahrt ohne staatliche Hilfe nicht gewährleistet werden könne. Die Deutsche Lufthansa will wegen der Coronavirus-Krise auf eine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr verzichten. Einen Ausblick auf das Jahr 2020 wagt der Konzern nicht mehr.