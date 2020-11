Die Lufthansa macht auf ersten Flügen in Deutschland Corona-Schnelltests zur Bedingung für die Mitnahme von Passagieren.

Ab dem 12. November soll erprobt werden, wie die Antigen-Tests in den Ablauf am Flughafen eingebaut werden können. Das teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Die Regelung betrifft zunächst zwei tägliche Flüge zwischen München und Hamburg. Für die Passagiere entstehen keine zusätzlichen Kosten.



Lufthansa-Vorständin Foerster sagte, das Testen ganzer Flüge könne der Schlüssel zum Wiederbeleben des internationalen Flugverkehrs werden. Die corona-bedingten Reisebeschränkungen haben zu erheblichen Einbußen geführt.

