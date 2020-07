Die Lufthansa will im Laufe des Jahres ihren Flugbetrieb wieder ausbauen.

Im Herbst sollten rund 380 Maschinen eingesetzt werden, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Damit wäre wieder etwa die Hälfte der Flotte in der Luft. Die kurzfristig geparkten Flugzeuge würden in regelmäßigen Wellen in den Linienbetrieb genommen, weil sie nach Herstellerangaben mindestens alle 30 Tage fliegen müssten. Laut Lufthansa wäre andernfalls die Reaktivierung eines Flugzeugs mit einem erhöhten Kostenaufwand verbunden.



Wegen der Corona-Pandemie lag der Betrieb der Airline über Monate weitgehend brach. Das Unternehmen musste mit umfangreicher staatlicher Hilfe gerettet werden.

