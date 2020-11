Die Lufthansa hat mit ihrem Probelauf mit Corona-Schnelltests für alle Passagiere begonnen.

Vor dem Start der ersten Maschine des Tages von München nach Hamburg wurden die Tests durchgeführt. Ersatzweise konnten die Passagiere einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorlegen oder kostenfrei umbuchen. Die Lufthansa will so erproben, wie die Antigen-Tests in den Ablauf am Flughafen eingebaut werden können.



Das Unternehmen hofft, wieder mehr Flugverbindungen insbesondere nach Übersee anbieten zu können. Die corona-bedingten Reisebeschränkungen haben zu erheblichen Einbußen im internationalen Flugverkehr geführt.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.