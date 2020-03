Die Lufthansa will wegen der Einbußen durch die Corona-Krise um staatliche Unterstützung bitten.

Das teilte der Vorstandsvorsitzende Spohr in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter mit. Einem Konzernsprecher zufolge gibt es Gespräche mit der deutschen Regierung sowie mit Österreich, Belgien und der Schweiz. Das sind die Länder, in denen der Konzern mit seinen Tochtergesellschaften Austrian, Brussels und Swiss vertreten ist.



Die Lufthansa hat den größten Teil ihres Flugangebots für die kommenden Wochen gestrichen. Spohr sagte, ab den nächsten Tagen würden mindestens zwei Drittel der fast 800 Lufthansa-Flugzeuge am Boden bleiben, inklusive 150 Langstreckenflugzeugen.