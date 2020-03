Zur Behandlung in deutschen Krankenhäusern sind sechs schwer kranke Patienten aus Italien in Nordrhein-Westfalen eingetroffen.

Eine Spezialmaschine der Luftwaffe mit den an Covid-19 Erkrankten landete nach Angaben der NRW-Staatskanzlei auf dem Flughafen Köln/Bonn. Die Patienten sollen in Krankenhäuser nach Köln, Bonn und Bochum gebracht werden. In norditalienischen Kliniken ist die Lage angesichts der Vielzahl der Erkrankten dramatisch. Zuvor waren zwei Personen aus dem französischen Metz in die Uni-Klinik Essen geflogen worden. In den kommenden Tagen sollen jeweils vier weitere Patienten aus Frankreich und Italien in Nordrhein-Westfalen eintreffen.



Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer betonte, in Zeiten größter Not sei es selbstverständlich, dass Deutschland Italien helfe. Das sei ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Europa müsse zusammenhalten.



Italien verzeichnet die höchste Zahl von Toten durch Covid-19 weltweit. Bislang starben dort über 9.100 Menschen.