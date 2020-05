Außenminister Maas zeigt sich zuversichtlich, dass die Bundesbürger ihren Sommerurlaub auch im Ausland verbringen können.

Er hoffe, dass ein Urlaub nach dem 14. Juni wahrscheinlich werde, sagte Maas im ZDF. Bis Mitte nächsten Monats gilt eine weltweite Reisewarnung. Nach deren Auslaufen sollen "Reisehinweise" den Menschen eine Entscheidungsgrundlage geben. Er wolle heute mit seinen Amtskollegen unter anderem aus Spanien, Italien, Österreich und Griechenland in einer Videokonferenz über die Voraussetzungen für einen Sommerurlaub sprechen, sagte Maas. Es gehe um Einreise- und Quarantänebestimmungen, aber auch darum, wie ein Urlaub am Strand mit Abstandsregeln aussehen könne.

Reiseverband hält Reisen in bestimmte Länder und unter Bedingungen für möglich

Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Fiebig, sagte im Deutschlandfunk, die Beratungen der EU-Außenminister seien ein gutes Zeichen für die Reisewirtschaft, die unter dem Lockdown sehr stark gelitten habe. Er plädierte für eine individuelle Betrachtung der Gegebenheiten in den einzelnen Urlaubsländern. Dort, wo die Verhältnisse und Sicherheitsmaßnahmen so seien wie in Deutschland, spreche nichts gegen eine weitere Öffnung. Länder wie die Türkei, Ägypten und Tunesien seien stark auf den Tourismus angewiesen und arbeiteten intensiv an Konzepten in der Pandemie. Fiebig betonte, man müsse damit rechnen, dass der Sommerurlaub in diesem Jahr nicht so aussehen werde wie frühere Sommerurlaube. Er gehe davon aus, dass es eine Rückkehr zum Gewohnten erst mit einer Impfung gegen das Coronavirus gebe.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Behandlungsmöglichkeiten: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Ansteckungsgefahr: Was bringt die Schließung von Kitas und Schulen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Diagnose: Wer auf das Coronavirus getestet werden kann

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Besondere Risiken: Wie sich die Coronakrise auf Krebspatienten auswirkt

Urlaub, Sport und Freizeit

+ Reisen: Wie ist der Stand bei den Gutscheinlösungen für die Reisebranche?

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.