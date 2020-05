Seit Mitternacht ist die deutsche Grenze zu Luxemburg wieder geöffnet.

Bundesaußenminister Maas traf sich aus diesem Anlass mit seinem luxemburgischen Kollegen Asselborn an der Moselbrücke zwischen Perl und Schengen. Maas bezeichnete die Öffnung als wichtiges Zeichen für eine schrittweise Normalisierung des Reiseverkehrs in Europa. Deutschland hatte die Grenze zu Luxemburg vor zwei Monaten wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Asselborn bekräftigte, dass er die Maßnahme von vornherein für falsch gehalten habe. Sie habe unter den 200.000 Grenzgängern viel Unmut provoziert.



In der Stadt Schengen im Dreiländereck zwischen Luxemburg, Deutschland und Frankreich war 1985 das Abkommen zur Aufhebung von Grenzkontrollen unterzeichnet worden. Zum Schengenraum gehören heute die meisten EU-Staaten sowie die Schweiz, Island und Norwegen.