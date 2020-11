Bundesaußenminister Maas hat zugesichert, dass die deutschen Grenzen zu den Nachbarstaaten auch bei einer weiteren Verschärfung der Coronavirus-Pandemie geöffnet bleiben werden.

Der SPD-Politiker sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", man habe im Frühjahr genügend Erfahrungen gemacht, wie Kontrollen organisiert werden müssten, falls sie notwendig würden. Staus über Dutzende von Kilometern werde es nicht geben.



In der Krise sei die Lage in Deutschland zwar angespannt, aber sie sei besser als in einigen anderen Ländern. Dennoch seien die von Montag an geltenden neuerlichen Corona-Einschränkungen notwendig. Es stehe ein harter Winter bevor, so Maas.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.