Bundesaußenminister Maas hat die Maßnahmen Spaniens gegen die Corona-Pandemie gelobt.

Er sei zuversichtlich, dass der Urlaub in Spanien unter den bestmöglichen Rahmenbedingungen stattfinden könne, sagte Maas bei einem Treffen mit seiner spanischen Amtskollegin González Laya in Valencia. Er rief die deutschen Touristen auf, sich an die Abstand- und Hygieneregeln zu halten. Das sei notwendig, um eine zweite Corona-Welle zu verhindern.



Spanien hatte am vergangenen Sonntag nach 14 Wochen den Notstand zur Eindämmung der Corona-Pandemie beendet. Die Bürger des Landes dürfen sich wieder im ganzen Land frei bewegen. Auch wurden die Grenzen für Besucher geöffnet. Damit entfiel von deutscher Seite die Reisewarnung.



Der Tourismus spielt für Spanien eine wichtige Rolle. Die Branche trägt rund zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei und beschäftigt mehr als 2,5 Millionen Menschen.